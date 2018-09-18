В Раде призвали снять неприкосновенность с депутатов «Оппозиционного блока»

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал депутатов парламента поддержать постановление генерального прокурора о лишении трех депутатов «Оппозиционного блока» депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время заседания Рады во вторник, 18 сентября. Он призвал депутатов парламента дать согласие на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, а также ее членов Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.

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«Я убежден, что мы должны поддержать представление генпрокурора своими голосами», — сказал Парубий.

Он подчеркнул, что, если народный депутат невиновен, то он, как и любой гражданин Украины, сможет это доказать в суде.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Вадим Рабинович намерен подать в суд на Парубия за слова о Гитлере.