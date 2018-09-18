Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Правительство Москвы отправилось в отставку. Соответствующий указ столичного мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте главы города.

«В соответствии со статьями 40 и 41 Устава города Москвы, статьей 6 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. N 65 «О Правительстве Москвы» объявляю об отставке правительства Москвы», — говорится в указе Собянина.

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Также в документе отмечается, что все члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый состав ведомства.

Ранее источник сообщил о месте проведения инаугурации Собянина. Отмечалось, что она пройдет в парке «Зарядье».