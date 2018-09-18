Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса рассказала о его нежелании быть президентом

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) в своей книге «Полное разоблачение» рассказала, что Дональд Трамп «не хотел быть президентом», передает британская газета The Guardian, которая ознакомилась с копией книги до ее выхода в свет.

В книге Дэниелс описывает растущее опасение, когда Трамп начал выигрывать выборы президента в 2016 году от республиканской партии. Если бы она обсуждала возможную победу Трампа на президентских выборах в 2016 году, то сказала бы, что «это никогда не случится», говорится в ее мемуарах. «Он даже не хочет быть президентом», — пишет Дэниелс в книге.

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Отмечается, что откровенные мемуары Сторми Дэниелс содержат также информацию о ее предполагаемой внебрачной связи с Дональдом Трампом в 2006 году.

The Guardian пишет про минуты страха и отчаяния, когда она приняла решение подписать соглашение о неразглашении информации за выплаченную ей сумму в $130 тыс., которые вместе с подробным рассказом о встрече Сторми Дэниелс и Дональда Трампа на турнире по гольфу Саут-Лейк-Тахо (штат Калифорния) в 2006 году собраны в ее мемуарах.

По ее словам, телохранитель Трампа пригласил девушку на ужин, таким образом она попала в его пентхаус.

В книге Дэниелс утверждает, что в течение следующего года продолжала отвечать на многочисленные звонки Трампа в надежде, что он выполнит свое обещание и возьмет ее на реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice).

Также, по ее словам, Дэниелс и Трамп встретились в 2007 году. Тогда во время их встречи Трампу позвонила Хиллари Клинтон, а во время разговора они неоднократно упоминали их совместный план, отмечается в материале.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не раз отрицал связь с порноактрисой. Тем не менее, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что выплатил деньги Сторми Дэниелс за молчание по поручению президента США.

В книге Дэниелс вспоминает, что при встрече с ней Трамп не выглядел раздраженным, склонным к вспышкам гнева, каким он кажется во время его президентства, пишет британская газета.

Решение опубликовать книгу о Трампе накануне ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США американская актриса объясняет желанием защитить себя и свою дочь от каких-либо атак. Дэниелс рассказывает о случаях угрозы в ее адрес с тем, чтобы заставить замолчать о ее связи с Трампом.

Помимо этого, порноактриса в книге рассказывает о тяжелом детстве, а также сексуальном насилии со стороны мужчины начиная с возраста, когда ей было девять лет, говорится в материале.