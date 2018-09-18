Посол Израиля вызван в МИД России после крушения Ил-20

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Посол Израиля в Москве вызван в российский МИД после крушения самолета Ил-20 в Сирии. Об этом сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

«В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызван посол Израиля», — заявили в российском МИД.

Минобороны России рассказало, что из-за провокационных действий израильских истребителей, которые наносили удары по территории Сирии, сирийские ПВО пустили ракету по российскому самолету Ил-20. В результате самолет потерпел крушение, 15 российских военнослужащих погибли.

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Ведомство возложило вину на Израиль, однако власти страны пока отказываются от комментариев.

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