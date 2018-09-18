Посол России не удивлен отказом Швейцарии аккредитовать дипломатов

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что отказ отдельным дипломатам в аккредитации на замещение вакантной должности в дипломатических представительствах страны является обычной практикой, передает РИА «Новости».

«Нет ничего экстраординарного в том, что порой мы или наши швейцарские партнеры отклоняем ту или иную кандидатуру на замещение вакантной должности в диппредставительствах. Это обычная практика в отношениях между практически всеми странами. Такие вопросы принято решать, и мы их решаем на рабочем уровне. Раздувать из этого дипломатический скандал в корне неверно, да и не соответствует принятым в дипломатии приличиям», — сказал Гармонин.

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Он также назвал бессмысленной попытку говорить «в нажимном ключе через СМИ».

Ранее МИД России ответил на обвинения Швейцарии в активности российских шпионов в стране.