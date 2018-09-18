Соперник губернатора Хабаровского края на выборах принял его предложение о работе

Соперник действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал принял предложение о работе на должности зампреда правительства региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По итогам единого дня голосования 9 сентября Шпорт получил 35,62% голосов, уступив Фургалу 0,19%, второй тур голосования пройдет 23 сентября. Фургал принял предложение о работе, отметив, что «готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края». Однако он подчеркнул, что не отказывается от второго тура.

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«Второй тур выборов состоится, я от выборов не отказывался. Я принял предложение Шпорта работать в любом качестве на благо жителей Хабаровского края», — заявил кандидат.

Ранее стало известно, что в Кремле обсуждают перенос столицы ДВО в случае проигрыша Шпорта на выборах.