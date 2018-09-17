МИД объяснил «антироссийским угаром» разрыв договора о дружбе Украины с Россией

В Департаменте информации и печати МИД России заявили, что украинское руководство в «антироссийском угаре» наносит «колоссальный» урон национальным интересам Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее украинский президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому прекращается действие договора о дружбе с российской стороной.

Реклама

В российском МИДе выразили «глубокое сожаление» разрывом договора и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом». По мнению представителей ведомства, украинские власти разрывом соглашения преследуют «политические амбиции» и «обслуживают чуждые геополитические интересы».

«В своем антироссийском угаре украинское руководство... не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины», — резюмировали в российском МИДе.

Составители заявления также выразили надежду, что кризис в отношениях стран будет преодолен в будущем.