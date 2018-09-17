Bloomberg: Марин Ле Пен атакует Макрона с прицелом на выборы в Европарламент

Экс-кандидат в президенты Франции и лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обрушилась с критикой в адрес Европейского союза (ЕС) и миграционной политики в своей речи перед дальнейшими выборами в Европарламент, передает агентство Bloomberg.

По словам Ле Пен, ЕС «серьезно вредит» Европе, но выборы могут «изменить все». Приветствуя членов итальянской партии «Лига Севера» и австрийской партии свободы (АПС), французский политик заявила: «Мы — партии, которые будут бороться изо всех сил для защиты наших народов и нашей цивилизации», говорится в материале.

Bloomberg, напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее стремился создать общеевропейскую группу прогрессивной политики и позиционировал себя в качестве главного противника националистических лидеров, таких как лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представитель правых националистов. Таким образом, Ле Пен атакует президента Франции Эммануэля Макрона с прицелом на будущие выборы в Европейский парламент, отмечает агентство.