Клинтон в колонке Atlantic рассказала о кризисе демократии в США из-за Трампа

Американская демократия находится в кризисе, а ее институты и традиции в условиях блокады, поэтому американский народ должен сделать все возможное, чтобы дать этому отпор, пишет в колонке The Atlantic экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты на американских выборах-2016 Хиллари Клинтон.

Клинтон напоминает, что два года назад на выборах в президенты США победил Дональд Трамп. Тогда ее опасения, казалось, были раздуты, пишет она. Однако в настоящее время стало понятно, что это не так.

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«Трамп опустился намного ниже и без того низкой планки, которую он поставил в своей отвратительной кампании», — пишет Клинтон.

В частности, Клинтон критикует Трампа за его миграционную политику «нулевой терпимости». Она пишет, что администрация президента США поступила к семьям мигрантов, которых разлучила с детьми, «неописуемо жестоко». Вторым доказательством «низкой планки» Трампа является то, что он теперь отрицает официальное число жертв (около 3 тыс. человек) после урагана «Мария» в Пуэрто-Рико в прошлом году.

Помимо этого, добавляет Клинтон, несмотря на новые обвинения российских агентов военной разведки в хакерской атаке на электронные сервисы Национального комитета Демократической партии в 2016 году, американский президент Дональд Трамп продолжает называть «нападение на нашу страну иностранной державой выдумкой».

Так, по ее словам, демократия США в настоящее время находится в кризисе. Хиллари Клинтон выдвигает список из пяти направлений посягательств на демократию.

Первое, по словам Клинтон, это посягательство действующего президента США Дональда Трампа на верховенство американского закона. Во-вторых, легитимность выборов в США стоит под сомнением, считает она. Клинтон заявляет, что налицо «продолжающееся вмешательство России и полное нежелание Трампа остановить его».

Третий пункт — Трамп ведет войну с истиной и разумом, полагает она. Помимо этого, Клинтон обвиняет Трампа в коррупции. Так, во время предвыборной гонки Трамп обещал «осушить вашингтонское болото» коррупции.

В противовес этому Клинтон рассказывает о конфликте интересов, которые накопились из-за «беспечности» президента и его правительства, о злоупотреблениях властью и «вопиющих нарушениях этических правил».

В-пятых, добавляет Клинтон, Трамп подрывает национальное единство, которое необходимо для демократии.