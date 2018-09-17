В Приморье штаб Тарасенко уличил соперников в подкупе избирателей на 40 млн рублей

В избирательном штабе врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко заявили о наличии информации, подтверждающей, что кандидат на пост главы региона от КПРФ Андрей Ищенко подкупал избирателей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Хрущева, на эти цели Ищенко потратил примерно 40 млн руб.

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«Мы располагаем достоверной информацией, которой сейчас даем официальный ход», — заявил Хрущев.

Он уточнил, что речь идет о фотографиях, а также аудио- и видеозаписях.

Ранее глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в настоящее время в ведомстве ждут жалоб по поводу второго тура выборов губернатора Приморья.