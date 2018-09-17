Врио главы Приморья увеличил отрыв от соперника на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко после обработки 99,1% бюллетеней увеличил отрыв от своего ближайшего соперника — кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевого избиркома Наталью Камаеву.

«Явка на утро составила 35,44%. С небольшим перевесом пока лидирует Тарасенко – 49,55%, Ищенко – 48,06%. Еще не все протоколы учтены, осталось 14 протоколов. Итоги будут подведены после того, как будут введены все данные», — сказала она.

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Последний день для подведения итогов выборов главы Приморья — вторник, 18 сентября.

Ранее сообщалось, что наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Приморье.