Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил голодовку из-за несогласия с результатами выборов, передает РИА «Новости».

По словам самого Ищенко, сейчас готовятся жалобы, связанные с итогами выборов. В краевом избиркоме сообщили, что от сторонников Ищенко поступили жалобы на проведение выборов в ряде городов.

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«Я сейчас здесь 07.40 (0.40 мск) объявляю бессрочную голодовку, приглашаю всех сторонников и друзей прийти», — написал Ищенко на своей странице в фейсбуке.

Ранее председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий заявил, что общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования.