WSJ: в ООН нашли новые доказательства того, что КНДР научилась обходить санкции
В ООН заявили, что санкции против Северной Кореи не работают так, как должны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад организации.
По данным издания, в КНДР научились обходить ограничения с помощью бизнесменов из России и Китая, что делает «последние санкции ООН неэффективными».
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Отмечается, что российские и китайские суда участвуют в масштабных поставках топлива Пхеньяну. Кроме того, китайские компании закупают северокорейскую продукцию, в том числе, железо и сталь, на десятки миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что эксперты ООН обвинили Северную Корею в продаже оружия в Сирию.