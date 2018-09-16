В Крыму ОБСЕ призвали не медля посетить полуостров

Глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер рассказал о приглашении им делегатов ОБСЕ посетить Крым и о призыве не медлить с поездкой, передает РИА «Новости».

По его словам, представителям ОБСЕ следует «принять волевое решение» и своими глазами увидеть российский Крым, поскольку, как полагает общественник, негативное отношение к этому является следствием недостаточной осведомленности о ситуации на полуострове.

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«А также пообщаться с местным населением, чтобы понять для себя, почему крымчане решили вернуться на свою историческую родину», — отметил Абажер.

Он также заявил, что ОБСЕ превращается в русофобскую площадку, и призвал организацию стать эталоном непредвзятости и объективности.

Ранее власти полуострова уже призывали делегацию ОБСЕ посетить Крым, однако в организации отказались от поездки, пока им не поступит приглашение от киевских властей.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.