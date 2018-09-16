В Сирии стартовали первые выборы за семь лет

Сирийские граждане впервые за более чем семь лет начали голосование на муниципальных выборах. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

Отмечается, что голосования на выборы в местные советы начались в семь утра по местному времени. По данным агентства, на 18478 мест претендуют более 40 тыс. кандидатов.

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Ранее министерство местного управления и экологии САР подтвердило, что все подготовительные работы к выборам завершены. Также представители ведомства добавили, что были приняты все необходимые меры для «успешного проведения» выборов.

В министерстве заявили, что на территории страны будут работать более 88 тыс. избирательных округов, в которых будут открыты 6551 избирательных центров.

Выборы закончатся в семь часов вечера, однако при необходимости они могут быть продлены на пять часов.

Ранее в Сирии назвали страны, которые будут участвовать в восстановлении республики.