Венесуэла намерена обратиться в ООН после заявления генсека ОАГ о вторжении

Венесуэльский вице-президент Делси Родригес в твиттере прокомментировала заявление главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро о военном вторжении в Венесуэлу.

По ее словам, Венесуэла планирует обратится в ООН после заявления Альмагро.

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Она также добавила, что Альмагро «в вульгарной и гротескной форме» использует ОАГ для содействия военному вмешательству в Венесуэлу.

Родригес подчеркнула, что генсек ОАГ «содействует атаке на мир» в Латинской Америке.

Ранее сообщалось, что Альмагро допустил возможность военного вторжения в Венесуэлу.