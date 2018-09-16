Президент Финляндии не видит угрозы со стороны России

Президент Финляндии Саули Ниинистё Wikimedia

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы со стороны России. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По его словам, у России нет причин нападать на Финляндию.

Он также добавил, что российская сторона не намерена нападать на Прибалтику.

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Ниинистё подчеркнул, что не собирается вступать в НАТО из-за «российской угрозы».

Ранее СМИ сообщили, что Британия намерена оставить войска в ФРГ для «сдерживания России».

Как отмечалось, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Россия якобы представляет угрозу.