Президент Финляндии не видит угрозы со стороны России

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы со стороны России. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По его словам, у России нет причин нападать на Финляндию.

Он также добавил, что российская сторона не намерена нападать на Прибалтику.

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Ниинистё подчеркнул, что не собирается вступать в НАТО из-за «российской угрозы».

Ранее СМИ сообщили, что Британия намерена оставить войска в ФРГ для «сдерживания России».

Как отмечалось, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Россия якобы представляет угрозу.