NBC рассказал о сделке Манафорта со спецпрокурором по «российскому делу»

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт уступил властям США права собственности на недвижимость стоимостью $21,7 млн в рамках сделки со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование «вмешательства России» в американские выборы. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, речь идет о подлежащих конфискации государством домах и квартирах Манафорта в штате Нью-Йорк.

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Как отмечается, Манафорт также передаст правительству США средства с трех своих счетов.

Ранее сообщалось, что Манафорт признал вину по «российскому делу».