Пушков указал на цену «победам» Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию рейтинга ООН о развитии человеческого потенциала в странах мира.

Россия оказалось в списке из 189 стран на 49-м месте, Украина — на 88-м.

«Прозападные Грузия, Украина и Молдавия заняли 70, 88 и 112 места — далеко позади России (49) и Белоруссии (53). Не помогла им «евроинтеграция». Вот и вся цена «победам» [президент Украины Петра] Порошенко — почетное место на самых задворках Европы», — отметил Пушков в твиттере.

Тройку лидеров в рейтинге ООН составили Норвегия, Швейцария и Австралия.