Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта является обязательным условием нормализации отношений Турции с Арменией. Об этом сообщает Anadolu.

«Те, по чьей вине более миллиона азербайджанцев являются беженцами и вынужденными переселенцами, не вправе ожидать от Анкары открытия границ», — сказал он.

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Эрдоган также дал высокую оценку экономических связям с Азербайджаном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий.