В Крыму ответили на слова Порошенко об «оккупации» Азовского моря

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал «фантастическим» предположение президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия планирует «оккупировать» Азовское море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Порошенко заявил, что Россия блокирует заходы украинских судов в Азовское море с целью «оккупации».

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По словам Григория Иоффе, подобные предположения высказываются для того, чтобы показать руководство украинского государства «самым прозорливым, самым осторожным и патриотичным».

«Украинской стороне надо просто выполнять международные правила, связанные с морским правом. Досмотр, который проводится, это совершенно в рамках закона, а вот то, что делает Украина, задерживая российские суда и моряков — это пиратство», — отметил Иоффе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.