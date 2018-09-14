Помпео пригрозил России жесткими последствиями за вмешательство в выборы

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россию, как и любую другую страну ждут «быстрые и жесткие последствия» в случае вмешательства в выборы, передает РИА «Новости».

«В последние годы Россия была особенно агрессивна в использовании своего кибернетического потенциала, дезинформации и других скрытных мер для попыток посеять нестабильность в Америке. Как дал ясно понять указ (президента США Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы), если Россия или любое другое правительство, или люди, действующие от их имени, вмешаются в последствия в США, они столкнутся с быстрыми и жесткими последствиями», — сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что в Бельгии создали должность ответственного за мониторинг российской киберугрозы.