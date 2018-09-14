Итальянский министр назвал нелепой историю с российским вмешательством

Министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал историю с якобы вмешательством России в выборы нелепой. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

Журналист спросил министра, вмешивалась ли Россия в итальянские выборы так же, как якобы вмешалась в американские, французские и немецкие.

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«Нет, никакого вмешательство точно не было, как и медийных или экономических связей. Они (власти трех стран. — «Газета.Ru») ищут хакеров везде. Итальянцы думают своей головой», — сказал Сальвини.

По его словам, ситуация с «российским вмешательством» нелепа. Министр также добавил, что фейковые новости крутятся 24 часа на телевидении на деньги налогоплательщиков, а не стараниями российских хакеров. При этом Сальвини подчеркнул, что ему было бы «любопытно» повстречать хакера из России.