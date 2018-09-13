В Кремле обсуждают перенос столицы ДВО в случае проигрыша хабаровского единоросса

В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона, рассказали в четверг «Дождю» два собеседника, близких к Кремлю. В Москве не хотят, чтобы главный регион в округе возглавлял представитель ЛДПР.

Вячеслав Шпорт на выборах 9 сентября набрал 35,62%, его соперник от ЛДПР Сергей Фургал — 35%, 81%.

Реклама

Оба дали согласие на участие во втором туре.

Источник, близкий к Кремлю, говорит, что необходимость переноса столицы возникнет в том случае, если Шпорт не выиграет во втором туре, который пройдет 23 сентября.

Невозможно представить, что ЛДПР будет руководить в административном центре ДФО, добавляет он.