В офисе Мэй отреагировали на интервью с «отравителями» Скрипалей

Представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, который Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, содержит ложь и фабрикации. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, данное интервью является оскорблением по отношению к «умственным способностям общественности».

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Он также добавил, что интервью «содержит ложь».

Представитель Мэй подчеркнул, что Британия примет все меры для задержания «отравителей Скрипалей».

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на то, что в британском внешнеполитическом ведомстве посчитали интервью «отравителей» Скрипалей ложью.