Захарова оценила реакцию МИД Британии на интервью с «отравителями» Скрипалей

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на то, что в британском внешнеполитическом ведомстве посчитали интервью «отравителей» Скрипалей в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова ложью. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Захарова напомнила, что недавно в Британском ведомстве утверждали, что паспорта подозреваемых были выданы на поддельные имена.

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«М-да. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй», — заявила Захарова.

Ранее племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория дала комментарий после выхода интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении ее дяди и его дочери Юлии.

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