Поклонская лишится еще одного поста

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может лишиться позиции главы комиссии по контролю за достоверностью деклараций депутатов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как заявила сегодня глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова, сама комиссия, скорее всего, прекратит свое существование, ее планируют объединить с комиссией по депутатской этике. По ее словам, такое решение одобрили члены комитета по регламенту.

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В дальнейшем эта тема будет рассматриваться на пленарном заседании Думы. Объединенной комиссии будет назначен новый председатель. Отмечается, что им может быть и Поклонская, однако, по словам источника, близкого к руководству «Единой РоссиИ», Поклонская все-таки лишится занимаемой в данный момент должности.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская лишится поста замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.