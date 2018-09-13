NYT: порноактриса представит откровенную книгу о Трампе накануне выборов в США

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) в октябре представит откровенную книгу о президенте США Дональде Трампе, которая может представлять серьезную угрозу для должности Трампа, пишет американская газета The New York Times.

В настоящее время Сторми Дэниелс судится с Трампом из-за соглашения о неразглашении, которая актриса считает недействительным. По ее словам, спустя год после женитьбы Дональда Трампа на Меланье Трамп в 2006 году у нее была с ним связь сексуального характера. Помимо этого, она подала в суд на Трампа за клевету.

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На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не будет настаивать на соглашении о неразглашении секретов с порнозвездой Сторми Дэниэлс, с которой у него, предположительно, была связь, сообщили СМИ со ссылкой на судебные документы.

12 сентября издательство St. Martin's Press объявило о публикации мемуаров Сторми Дэниелс, которые выйдут в октябре — накануне ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США. В книгу войдут «впервые полная история» о жизни Сторми Дэниелс, воспоминания о начале карьеры порноактрисы, ее предполагаемый роман с Дональдом Трампом, а также «события, которые привели к соглашению о неразглашении и закулисным попыткам запугать ее», пишет NYT со ссылкой на заявление издательства.

Книга «Полное разоблачение» Сторми Дэниелс и вызванный ею новый скандал в отношении американского лидера Дональда Трампа может представлять одну из самых серьезных угроз для его президентства, отмечает NYT. Так, в прошлом месяце бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что по его поручению выплатил средства Стефани Клиффорд за молчание в размере $130 тыс.

Адвокат порноактрисы Майкл Авенатти назвал книгу подзащитной «чрезвычайно подробной» работой, которая выведет на свет новую информацию о предполагаемом романе Трампа и Дэниелс.

Ранее 11 сентября в США вышла книга американского журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», посвященная администрации Трампа. Помимо этого, в августе откровенные мемуары выпустила бывшая подчиненная Трампа и экс-сотрудница Белого дома Омароса Манигол-Ньюман. Книга вышла под названием «Помешанный: рассказ инсайдера Белого дома Трампа», в которой бывшая помощница Трампа рассказала о его «помутнении рассудка». После этого американский лидер Дональд Трамп подал в суд на бывшую сотрудницу из-за несоблюдения соглашения о неразглашении информации.

Дональд Трамп не раз подвергал критике авторов книг о нем и пообещал написать собственную правдивую книгу о себе.