Абэ призвал «сломать скорлупу недоверия» для заключения мира между Японией и Россией

Японский премьер Синдзо Абэ призвал Токио и Москву больше доверять друг другу для достижения прогресса по вопросу заключения мирного договора, передает РИА «Новости».

По словам Абэ, японской и российской сторонам необходимо «сломать скорлупу взаимного недоверия» в том, что касается мирного договора.

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«Важно, чтобы продвинулось взаимопонимание между народами России и Японии и была подготовлена среда (для заключения мирного договора. — Газета.Ru)», — заявил Абэ.

Ранее член Палаты советников японского парламента Сацуки Катаяма сказал, что заключение между Россией и Японией мирного договора без предварительных условий означает игнорирование уже достигнутого в этом направлении.