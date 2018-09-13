Трамп назвал свой указ о санкциях за вмешательство в выборы одной из самых жестких мер

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в выборы, передает РИА «Новости».

Американский лидер назвал его одной из жесточайших мер по защите избирательной системы США.

«Подписав этот указ, я добавил еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов ради защиты нашей избирательной системы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что согласно указу, санкции могут наложить на лица, организации и целые страны, которые власти США заподозрят во вмешательстве в выборы с помощью кибератак или любым иным образом. К ответственности могут также привлечь за распространение пропаганды и дезинформацию.