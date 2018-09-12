В Раде заявили о «циничном геноциде» системы здравоохранения на Украине

Депутат украинской Верховной рады Ольга Богомолец в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что медицинской системой в стране руководят люди без профильного образования.

Таким заявлением Богомолец отреагировала на смерть девочки в украинском лагере после отравления. Она рассказала, что в специализированную детскую клинику ее доставили родители, а не медики, которые «должны были заниматься здоровьем ребенка».

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Также Богомолец отметила, что руководство Минздрава игнорирует Комитет здравоохранения Верховной Рады и указала на сокращение количества медработников в детских больницах.

По мнению депутата, все это говорит о «циничном геноциде» системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в детском лагере отравились более 90 человек.