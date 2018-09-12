Тереза Мэй предостерегла британских политиков от участия в эфирах на российском ТВ

Британские политики, которые появятся в эфире российского государственного телевидения, рискуют стать «инструментом пропаганды» Москвы, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ее словам передает Би-би-си.

Британский премьер ответила на вопрос депутата от Консервативной партии Джона Ламонта, который спросил, должны ли «парламентарии, как нынешние, так и бывшие» выходить в эфир, учитывая причастность России к нападению в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Москву.

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В частности, речь шла о программе первого министра Шотландии, бывшего лидера шотландских националистов Алекса Салмонда на телеканале Russia Today, передает издание The Herald. Мэй предостерегла его и других британских политиков от участия в эфирах на телеканале, но добавила, что окончательное решение остается за человеком.

«Я уверена, что у всех нас есть сомнения в объективности предоставлении информации на телеканале Russia Today (RT), который остается инструментом пропаганды для российского государства», — заявила Мэй.

Тем не менее, сам Салмонд сказал, что это «просто глупо» для премьер-министра Великобритании делать замечание о программе, которую она «никогда не видела», сообщает издание Scotsman. По словам политика, в рамках его программы были выпуски, посвященные развитию железных дорог в Британии, в том числе о срыве в Лондоне строительства железнодорожной линии HS2. Скотланд предложил Мэй осудить его, если она найдет в этой программе российскую пропаганду.

Россия отрицает причастность к инцидентам в Солсбери.