Евросоюз решил наказать Венгрию

Европарламент проголосовал за применение «карательных мер» в отношении Венгрии. Об этом сообщает Reuters.

Венгрия обвиняется в «настойчивом пренебрежении к демократическим нормам». 448 депутатов Европейского парламента выступили за применение наказания, 197 высказались против и 48 воздержались.

Реклама

Таким образом, Европарламент задействует положения Статьи 7 Договора о Европейском союзе. Она позволяет приостанавливать действие некоторых прав страны – члена Евросоюза.

Агентство подчеркивает, что Европарламент впервые применит эту статью за всю историю существования ЕС.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит «шантажировать» Венгрию.