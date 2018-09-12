Евросоюз решил наказать Венгрию
Европарламент проголосовал за применение «карательных мер» в отношении Венгрии. Об этом сообщает Reuters.
Венгрия обвиняется в «настойчивом пренебрежении к демократическим нормам». 448 депутатов Европейского парламента выступили за применение наказания, 197 высказались против и 48 воздержались.
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Таким образом, Европарламент задействует положения Статьи 7 Договора о Европейском союзе. Она позволяет приостанавливать действие некоторых прав страны – члена Евросоюза.
Агентство подчеркивает, что Европарламент впервые применит эту статью за всю историю существования ЕС.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит «шантажировать» Венгрию.