Токио отреагировал на идею Путина о заключении мира

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В Токио пока не готовы обстоятельно комментировать предложение президента России Владимира Путин о заключении мира между Россией и Японией. Об этом сообщает Reuters.

В среду, 12 сентября, Путин в ходе выступления на ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года — без предварительных условий.

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Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе брифинга в Токио заявил, что не стал бы комментировать предложение российского президента.

«Однако наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной», — сказал он.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пока не прокомментировал идею Путина.