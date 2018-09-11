Журналист из Крыма рассказал о 23 годах «оккупации» Украиной

Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко рассказал, что ему удалось выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве и заявить, что воссоединению Крыма с Россией предшествовало 23 года «оккупации» полуострова Украиной, передает РИА «Новости».

«Мне удалось со второй попытки все-таки выступить на площадке ОБСЕ. В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет «оккупации» Украиной», — сказал Симоненко.

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По его словам, на площадке ОБСЕ много говорили о нарушении прав и свобод. В своей речи Симоненко рассказал о «тотальной украинизации» СМИ, что нарушило право крымчан на свободное получение информации на русском языке.

«Я напомнил о референдуме за независимость Крымской автономной советской социалистической республики от Украинской СССР в 1991 году. И если Европа признает независимость Украины, то должна признать независимость Крыма с 1991 года, а референдум в 2014 году — легитимным», — добавил он.

Ранее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак рассказал, на каком условии Украина готова обсуждать поставку воды в Крым.