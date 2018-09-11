КПРФ попросит Путина отложить на год выборы губернатора Владимирской области

В КПРФ обратятся к президенту РФ с просьбой не проводить второй тур выборов губернатора Владимирской области, а перенести эти выборы на год, заявил «Интерфаксу» зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Мы подготовили обращение к президенту РФ с просьбой перенести выборы губернатора во Владимирской области на год», - сказал Афонин во вторник.

Реклама

Он отметил, что эта идея принадлежит лидеру партии Геннадию Зюганову, и ее выдвижение связано с тем, что «реальный кандидат, который должен был победить в первом туре на этих выборах - Максим Шевченко - был не допущен до участия в выборах».

«В итоге голосование показало, что при отсутствии реальной конкуренции действующий губернатор Владимирской области показала очень низкий результат», - пояснил Афонин.