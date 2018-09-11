США продолжают расследование «акустических атак» на Кубе

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США пока не знают, кто стоит за «акустическими атаками» на американских дипломатов на Кубе и в Китае. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время расследование данных инцидент продолжается.

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Она также подчеркнула, что США пока не определили, кто стоит за атаками на здоровье американских дипломатов.

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы США подозревают Россию в причастности к «акустическим атакам» на дипломатов на Кубе и в Китае.

Как отмечалось, у США пока нет доказательств для официального обвинения России.