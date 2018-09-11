Кремль отреагировал на обращение Золотова к Навальному

Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал с Кремлем вызов на ринг главы ФБК Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Золотов опубликовал видеоролик, на котором ответил на критику ФБК в адрес Росгвардии. Он также вызвал Навального на поединок, пообещав сделать из него «сочную отбивную».

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Песков, отвечая на вопросы журналистов о заявлении Золотова, отметил, что в Кремле не расценивают слова главы Росгвардии как угрозу. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что с «бессовестной клеветой» иногда можно бороться любыми способами.

«Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — добавил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента уточнил, что обращение Золотова не согласовывалось с Кремлем.