Международный уголовный суд ответил на угрозу США о санкциях

В Международном уголовном суде (МУС) заявили, что не обеспокоены заявлением советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможности введения американских санкций против ведомства. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении инстанции отмечается, что МУС является беспристрастным и независимым учреждением, которое поддерживают 123 государства.

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«МУС, будучи законным судом, будет продолжать неустанно выполнять свою работу в соответствии с этими принципами и ключевой идеей верховенства закона», — говорится в заявлении.

Ранее Болтон заявил, что Штаты могут ввести санкции в отношении Международного уголовного суда из-за расследования преступлений американских военных в Афганистане.