Трамп пообещал написать правдивую книгу о себе

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал книгу журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом Доме» и пообещал, что напишет о себе сам. Политик написал об этом на своей официальной странице в твиттере.

По словам Трампа, книга Вудворда является еще одним «нападением» на него. При этом автор якобы ссылается на неназванные источники, слова которых уже опровергают. Глава государства подчеркнул, что многие их тех, кто процитирован в книге, уже назвали приведенные цитаты вымышленными.

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«Демократы не выносят поражений. Я напишу правдивую книгу», — заявил Трамп.

В более позднем посте он процитировал статью The Washington Examiner, подтверждающую его слова о достоверности источников.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что книга Вудворда под названием «Страх: Трамп в Белом Доме», которая выйдет 11 сентября, расшатывает Белый дом.