Известный американский журналист раскритиковал статью анонимного чиновника о Трампе в NYT

Известный американский журналист Боб Вудворд подверг критике статью анонимного высокопоставленного чиновника в администрации президента США Дональда Трампа о противостоянии ему среди подчиненных в газете The New York Times за расплывчатость текста и несоответствие журналистским стандартам. Об этом журналист рассказал в своем первом телевизионном интервью о книге про Трампа на телеканале CBS.

Вудворд c 1971 года работает в американской газете The Washington Post, он участвовал в расследовании Уотергейтского скандала, а также является автором книг об администрациях экс-президентов США Барака Обамы, Джорджа Буша. Его новая книга о Трампе под названием «Страх: Трамп в Белом доме» выйдет 11 сентября. Американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе подверг критике работу Вудворда о его администрации, заявив в своем твиттере, что его новая «книга — это надувательство».

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Журналист в эфире телеканала CBS заявил, что сам никогда бы не использовал формат анонимного редакционного материала. Помимо этого, журналист отметил, что сама статья получилась «слишком размытой» и добавил, что такой материал не согласуется с его личными журналистскими стандартами.

»[Cтатья] слишком размыта и не соответствует стандартам описания конкретных случаев. Конкретные случаи — составные компоненты журналистики, как вы знаете», — заявил Вудворд в эфире CBS Sunday Morning.

5 сентября сотрудник администрации Трампа, пожелавший остаться неизвестным, опубликовал статью в The New York Times, в которой рассказал о «тихом сопротивлении» президенту США Дональду Трампу внутри его собственной администрации.

«Трудность положения, которую он (Трамп) не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить пункты его повестки и его худшие порывы. Я-то знаю. Я — один из них», — говорится в тексте анонимной статьи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал автора статьи о нем в NYT «незначительным человеком».