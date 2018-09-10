Врио главы Тюменской области набрал на выборах 65,86%

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор после обработки 100% бюллетеней получил на выборах главы региона 65,86% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Как отмечается, Моор был кандидатом от «Единой России». Второе место на выборах в регионе занял кандидат от ЛДПР Артем Зайцев (12,99%), а третьим стал представитель КПРФ Иван Левченко (12,83%).

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Ранее сообщалось, что врио главы Воронежской области победил на выборах с 72,52%.

9 сентября в России был Единый день голосования. В регионах страны прошло более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.