Жириновский потребовал наказать мужчину, которого ударил на акции в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал наказать мужчину, которого сам же ударил на акции в центре Москвы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Жириновский назвал своего оппонента провокатором.

«Он наглец. Я ему говорю: ты паспорт покажи, кто ты такой?! Пытается показать и снова не показывает. То есть провокатор. Обязательно нужно его наказать, человек вел себя по-хамски и агрессивно, пытался перейти к физическим действиям и угрозам», — заявил он.

Владимир Жириновский пришел на несогласованную властями акцию против изменений в пенсионном законодательстве в центре Москвы. Собравшиеся на Пушкинской площади встретили его криками «позор» и «клоун». После чего Жириновский вступил в перепалку с одним из протестующих и ударил его по лицу.