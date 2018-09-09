Власти Москвы назвали неудавшейся провокацией несогласованные акции в столице

Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил, что мероприятия, запланированные властями в центре города, проходят по плану, провокация в виде несогласованных протестных акций не удалась. Об этом сообщает РИА «Новости».

В центре Москвы в воскресенье, 9 сентября, проходит акция против изменений в пенсионное законодательство, не согласованная с властями города.

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«Желание людей устроить провокацию, конечно, немного испортило настроение людям, которые пришли отдохнуть в это время на хорошо организованном мероприятии. Сложно что-то комментировать, провокация, которую они хотели, не состоялась», — сказал Черников.

Ранее в МВД назвали число участников несанкционированной акции в Москве.