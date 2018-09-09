Жириновский стал участником потасовки в ходе несанкционированной акции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на несогласованную властями акцию против изменений в пенсионном законодательстве в центре Москвы.
Собравшиеся на Пушкинской площади встретили его криками «позор» и «клоун». Видео инцидента опубликовали пользователи твиттера.
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После чего Жириновский вступил в перепалку с одним из протестующих, угрожал и ударил его по лицу.
Акция против изменений в пенсионном законодательстве на Пушкинской площади не была согласована с властями Москвы.