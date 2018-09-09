Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на избирательный участок №90 на улице Николаева, где проголосовал на выборах мэра столицы, передает РИА «Новости».

«Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришел на экзамены, экзамены, к которым готовился как минимум последние пять лет. Это действительно важный день, важный день для всего города, для всех нас, для Москвы», — сказал Собянин.

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Он также обратился к москвичам, чтобы поздравить их с днем города.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись избирательные участки на выборах мэра.

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9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.