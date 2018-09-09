Посол Швеции заявил об отсутствии жалоб на вмешательство России в выборы

Посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что власти страны не видят повода для беспокойства о якобы вмешательстве России в выборы в шведский парламент, передает РИА «Новости».

По утверждению дипломата, у шведских властей есть данные о тесной связи некоторых шведских сайтов с сайтами в России и фейковыми новостями, однако у полиции конкретных сообщений о вмешательстве нет.

Реклама

«Это не значит, что его вообще не существует. Но пока никто на это не жаловался», — заявил Эриксон.

В воскресенье, 8 сентября, в Швеции проходят выборы в парламент страны.

Ранее сообщалось,что в Госдуме назвали «пустыми» слова украинского президента Петра Порошенко о «щупальцах» Москвы в выборах на Украине.