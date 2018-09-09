Посольство: Лондон отказывается сотрудничать по делу Глушкова

В посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон отказывается сотрудничать с Москвой в расследовании смерти соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Лондон идет по излюбленному пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что посольство неоднократно направляло ноты в Форин Офис по делу Глушкова, однако, «ответа до сих пор нет».

В посольстве подчеркнули, что Британия не выполняют своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Ранее СМИ сообщили, что Британия будет информировать Россию о деле Глушкова «когда это уместно».