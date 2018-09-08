Bloomberg: Манафорт намерен признать вину для смягчения приговора

Бывший глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт может пойти на сделку со следствием в обмен на смягчение наказания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, адвокаты Манафорта обсуждают со стороной обвинения возможное заключение сделки.

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Как отмечается, юристы экс-главы штаба Трампа консультируются с прокурорами по поводу признания вины Манафортом по нескольким пунктам обвинения.

При этом Манафорту в частности, инкриминируются «сговор против США», отмывание более $30 млн и дача ложных показаний.

В конце августа СМИ сообщили, что Трамп намерен помиловать Манафорта.