CNN: Россия выбрала статус изгоя

На заседании Совета Безопасности ООН, где по запросу Великобритании обсуждалось нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок» и связанные с ним инциденты, Россия имела возможность продемонстрировать поведение ответственной страны, но вместо этого Москва предпочла путь к международному статусу изгоя, отмечает американский телеканал CNN.

Телеканал добавляет, что такая позиция опасна для всего мира, так как в будущем может появиться угроза дальнейших, еще более безрассудных действий Москвы. В материале отмечается, что российская культура отрицания по-видимому настолько глубоко укоренилась, что Москва не способна отступить от лжи.

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Помимо этого, в своих выступлениях представители государств на заседании ООН в Нью-Йорке либо осуждали Россию, либо казались осторожно двусмысленными, в зависимости от того, насколько каждая страна боялась потерять от ссоры с Москвой, говорится в материале. Тем не менее, представитель России при ООН Василий Небензя отвечал в русле традиционной российской тактики: сначала отрицание и указание на отсутствие доказательств, а в случае наличия последних — обвинение в их подделке.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона услышала «коктейль лжи» во время обсуждения дела Скрипаля в СБ ООН. Кроме того, Небензя заявил, что Лондон не собирается доводить расследование дела Скрипалей до конца, а подозреваемые — «неуловимые Джо».